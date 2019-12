Premio di Laurea Marco Martiniello, aperte le selezioni Giunta alla decima edizione l'iniziativa per ricordare lo studente avellinese investito a Milano

Il centro di Ricerca per la Gestione dell’assistenza sanitaria e sociale, Università commerciale “Bocconi”, con patrocinio della Provincia di Avellino, in memoria dello studente avellinese Marco Martiniello. Il premio di Laurea è riservato a un laureato dei corsi di laurea specialistica o triennale in Economia residente nella provincia di Avellino, che abbia discusso la tesi o il lavoro finale dal 2010 alla data di scadenza del bando.Il premio, dell’importo di mille euro, sarà conferito alla migliore tesi di laurea/lavoro finale. Il premio verrà assegnato a giudizio insindacabile da una commissione composta da: un docente dell’università Bocconi designato dal direttore del Cergas, un rappresentante della famiglia di Marco Martiniello.

Gli aspiranti al Premio dovranno presentare entro il 20 dicembre 2019:

domanda in carta libera, intestata al direttore del Cergas dell’Università Bocconi

Copia della tesi di laurea e relativo riassunto

Copia in carta semplice del certificato di laurea con evidenza degli esami sostenuti e delle relative votazioni

Curriculum vitae del candidato.

Tutti i documenti dovranno essere inviati via mail in formato digitale, mentre dovranno essere presentati in cartaceo dal vincitore alla cerimonia di premiazione. La premiazione si terrà il 23 dicembre al Circolo della Stampa di Avellino. Interverrà il Rettore della Bocconi, prof. Gianmario Verona, che premierà personalmente il vincitore.