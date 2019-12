Molestie sessuali su una 16enne: assolto I messaggi non provenivano dal cellulare dell'imputato

Accusato di una violenza sessuale su una 16enne: assolto 60enne. La sentenza arriva oggi dopo un anno di indagini. L’uomo (difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero) di Santa Lucia di Serino era stato accusato dalla ragazzina che confessò all’assistenza sociale che l’aveva sentita di aver subito delle molestie da un amico di famiglia. Agli atti delle indagini diversi screen shot in cui si riportavano le avances dell’uomo nei confronti della 16enne. Ma la verità è emersa nel corso del processo a carico del 60enne che ha preferito essere giudicato con rito abbreviato. La difesa è riuscita a dimostare che le prove raccolte contro di lui non erano state sufficienti. Anzi. E' emerso che quei messaggi non provenivano dal cellulare dell'imputato ma dal telefono del padre della ragazzina. Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Avellino Paolo Cassano, ha dunque mandato assolto l'uomo con formula piena perché il fatto non sussiste. E, dunque, è finito l'incubo del 60enne accusato ingiustamente.