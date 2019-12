Lutto nelle toghe irpine, muore l'avvocato Massimo Preziosi I funerali domani alle 10.30 alla chiesa del Rosario. Centinaia i messaggi di cordoglio

Si è spento questa notte l'avvocato Massimo Preziosi, decano dei penalisti avellinesi. L'avvocato Preziosi non è stato soltanto un grande e stimato professionista, ma anche sindaco della città di Avellino.

Avvocato penalista, figlio di Olindo primo sindaco di Avellino del secondo dopoguerra, e padre dell'attore Alessandro, Preziosi ha indossato la fascia tricolore per la prima volta nel 1975 a soli 33 anni con lo scudo della Dc. Ventuno anni dopo si è candidato al Senato con Alleanza Nazionale in opposizione a Nicola Mancino, riscuotendo grande successo.

Nel suo studio di via Matteotti, oltre i figli Olindo e Valerio, (anche Alessandro è avvocato, ma poi ha voluto seguire il suo sogno di attore) si sono formati tantissimi avvocati, tra cui Alberico Villani e Antonio Della Pia. Sempre in prima linea nella difesa di grandi fatti giudiziari, ultimo quella della strage del bus. Preziosi è stato anche presidente della Camera Penale irpina e si è battutto da sempre per la sicurezza del palazzo di giustizia. Uomo di grande eleganza, le sue arringhe nelle aule giudiziarie facevano da scuola a tutti.

I messaggi di cordoglio sono tantissimi:

La camera Penale Irpina:

"Il Presidente della Camera Penale Irpina e tutto il Direttivo piangono oggi la scomparsa di un grande maestro. Avvocato straordinario e uomo impegnato da sempre nelle battaglie a tutela dei diritti, Massimo Preziosi rimarrà per sempre nume tutelare dell'avvocatura penale Irpina ed italiana lungo il cammino della difesa delle garanzie del cittadino".



Gianfranco Rotondi: “Saluto con dolcezza e senza retorica Massimo Preziosi”

“Saluto con dolcezza, senza retorica Massimo Preziosi, assieme al quale nel 1996 ho combattuto, lui al Senato, io alla Camera, la più bella campagna elettorale della mia vita, l’unica che ho perso. E’ stato l’erede professionale di Alfredo De Marsico, forse come lui il più grande penalista della insigne scuola napoletana. E’ stato Sindaco di Avellino, padre di meravigliosi professionisti, marito di una dolcissima inseparabile compagna di vita. Come molti grandi penalisti, Massimo coglieva appieno il senso della vita e la riassumeva in una ironia mai beffarda, sempre metafora di una filosofia. Andiamo avanti, ma da oggi più soli”. Così su facebook Gianfranco Rotondi ricorda l’avvocato Massimo Preziosi scomparso oggi a 77 anni.



Franco De Luca: “Massimo Preziosi celebre penalista e uomo di profonda sensibilità e cultura”

“Con Massimo Preziosi scompare non solo un celebre penalista italiano, ma soprattutto un uomo di profonda sensibilità e di rara cultura. La città di Avellino, che lo elesse Sindaco con largo suffragio, oggi perde un autorevole e lungimirante galantuomo”. Così lo ricorda l’ex-parlamentare Franco De Luca.

Luca Cipriano: "Un galantuomo della giustizia e della politica.

Un esempio di rara competenza, educazione e rispetto, parole chiave nella vita di Massimo Preziosi, avvocato e sindaco che ha lasciato il segno nella città di Avellino.

Un uomo mite, elegante, sempre attento e mai sopra le righe, lontano anni luce dalla politica urlata e qualunquista dei nostri giorni.

Un cittadino che si è impegnato per la sua comunità proseguendo nella trazione di una famiglia storica della nostra città.

Con Massimo Preziosi scompare un eccellente avvocato, un importante sindaco della nostra storia, un esempio di uomo che ha fatto dell’educazione e del rispetto la cifra distintiva della sua vita. Alla moglie, ad Alessandro e Olindo e alla famiglia tutta le mie più affettuose condoglianze".

Sabino Morano: "Addio Massimo Preziosi, grandissimo professionista, signore vero, figura d'altri tempi.

Con lui se ne va un pezzo importante e prestigioso della storia di questa Città".

Dichiarazione dell'ex Presidente del Senato Nicola Mancino:

"Esprimo, ai familiari tutti, profondo cordoglio per la morte dell'avvocato Massimo Preziosi, grande penalista ed amministratore scrupoloso per un quinquennio della nostra città."



I suoi funerali si terranno domani, alle 10.30, presso la Chiesa del Rosario di Avellino.