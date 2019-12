Rifiuti in piazza Castello, udienza rinviata a febbraio In aula il consulente della Procura Auriemma

Una udienza oggi per il processo a carico di due ex sindaci della città di Avellino, Paolo Foti e Giuseppe Galasso e quattro dirigenti comunali: Cicalese, Tizzani, Tedeschi e Chiaradonna. L’accusa contestata loro è omissione in atti d’ufficio. L’inchiesta riguarda i rifiuti interrati in piazza Castello. Oggi in aula è stato ascoltato il consulente Auriemma che effettuò all’epoca i rilievi. Il tecnico ha confermato di aver riscontrato i valori alti di inquinamento. L’area di Piazza Castello fu sottoposta a sequestro sette anni fa dal procuratore dell’epoca Angelo di Popolo, che ritenne che i rifiuti ritrovati durante i lavori di ammodernamento della piazza erano nocivi. L’udienza è stata rinviata al 5 febbraio 2020. Il pool della difesa è composto dagli avvocati Nello Pizza e Benedetto De Maio.