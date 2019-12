Aggredito e ridotto in fin di vita da un branco di cani È accaduto a Monteforte Irpino. Il cagnolino è stato curato dalla ASL veterinaria

Pubblichiamo questo appello raccolto su Facebook per questo cagnolino aggredito da altri cani. La persona che lancia l'allarme lo ha raccolto e salvato ma lancia un appello ai proprietari del cane ridotto quasi in fun di vita.

"Appello urgente: questo pomeriggio è stato soccorso in via Aldo Moro( nei pressi di Fucile) a Monteforte Irpino, un cagnolino aggredito da altri cani.

Date le numerose ferite è stato curato presso l'Asl veterinaria di Monteforte, faccio un appello se eventualmente c'è un proprietario che lo sta cercando, perché il cane è sprovvisto di microchip, ma ha un collarino verde".