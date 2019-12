Tamponamento a catena sulla Variante, traffico bloccato Quattro le macchine coinvolte. Una persona trasportata all'ospedale di Solofra

Tamponamento a catena sulla Variante. Quattro le auto coinvolte. L'incidente si è verificato intorno alle 10,30 all'altezza del carcere di Bellizzi, in direzione Avellino. Le macchine coivolte sono nadate distrutte e una persona è rimasta ferita. Sul posto è arrivata l'ambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale di Solofra. Fortutamente non è in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato per effettuare i rilievi. Intanto sulla Variante si sono formate code lunghissime. Il traffico si è completamente bloccato. Le auto sono state deviate per percorsi alternativi.