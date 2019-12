Ariano, incubo ghiaccio: auto fuori strada sul viadotto Manna Mattinata di paura e disagi lungo le strade

Mattinata di paura e disagi lungo il viadotto Manna, la variante che da Ariano Irpino porta a Flumeri, Grottaminarda e ai comuni della Baronia.

Una fiat panda condotta da una donna di Sturno è uscita improvvisamente fuori strada e si è schiantata contro la barriera di protezione, nella parte centrale ponte. A causare l'incidente l'asfalto letteralmente ghiacciato, che ha messo a dura prova automobilisti ed autotrasportatori. La donna, si stava recando al lavoro in ospedale, dove purtroppo è giunta invece in ambulanza essendo rimasta contusa a seguito dell'impatto. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Ariano, i sanitari del 118 e gli operai dell'Anas. Il traffico ha subito code e rallentamenti. Una situiazione che si potrebbre ripresentare e che che quindi necessita di una maggiore attenzione, da parte di chi di competenza.

Paura anche lungo l'altra Variante, sempre ad Ariano Irpino, all'altezza di Loreto dove anche qui una fiat panda con due anziani a bordo, a causa dell'asfalto viscido ha perso il controllo e nel corso di un testacoda ha rischiato di centrare in pieno una fiat punto, che viaggiava in direzione Foggia.

Fortunatamente nessuna conseguenza ma solo tanto spavento. Intervento dell'Anas infine a Grottaminarda a causa di una barriera diventa da un'auto durante la notte in questo caso, non per causa ghiaccio.