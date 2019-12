La Prefettura attiva nuove ricerche per Luigi Belvedere Dopo la giornata dedicata agli scomparsi, si attivano nuove ricerche per l'uomo di Frigento

Ieri mattina, presso la Sala Operativa della Protezione Civile della Prefettura di Avellino, si è tenuto l’incontro di sensibilizzazione, voluto in tutta Italia dal Commissario Straordinario per le persone scomparse, dedicato agli operatori del settore. Numerosi gli intervenuti – forze dell'ordine, Corpi di soccorso, Enti sanitari, Associazioni di sostegno alle vittime e di volontariato - i quali hanno arricchito il confronto con qualificati contributi tecnicooperativi e propositivi.

Il Prefetto, Paola Spena, nel ringraziare per la preziosa collaborazione, ha sottolineato, dopo aver apprezzato la puntualità e la specificità dei contributi offerti, come la tecnologia diventa sempre più importante sia sul teatro delle ricerche che sul fronte della prevenzione: si pensi alla tempestività dell’informazione alle forze di polizia nell’ immediatezza della scomparsa, agli ausilii tecnologici per la localizzazione e il tracciamento degli anziani e/o malati di Alzheimer, nonché alle informazioni reperibili con la videosorveglianza urbana.

Sono stati considerati alcuni casi di scomparsa in provincia, da ultimo quello occorso a Frigento, per il quale il Prefetto, sentiti i presenti, ha disposto l’attivazione di ulteriori iniziative di ricerca. Sono state pure analizzate possibili misure per richiamare l’attenzione degli escursionisti in alcune zone impervie, che spesso complicano ancor più le attività di ricerca. La tematica costituirà oggetto di successivi e periodici incontri, al fine di migliorare gli aspetti di informazione e comunicazione in ambito di prevenzione, nonché di focalizzare più sforzi sull’immediatezza e la completezza delle informazioni da rendere alle unità investigative come pure sull’attività di prevenzione nei territori, da svolgere con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, i Corpi di soccorso, gli EE.LL.