Si allontana dalla casa di cura, Antonio è stato ritrovato Sta bene e si è ricongiunto con i suoi familiari

E’ stato ritrovato il 65enne Antonio Barone che si era allontanato nel pomeriggio di ieri dalla clinica in cui era ricoverato. Ora sta bene e, adesso, si è ricongiunto con i suoi cari. Fortunatamente è finita l’ansia e l’apprensione per i suoi familiari che lo hanno cercato disperatamente. I suoi parenti hanno prontamente allertato i carabinieri. Le ricerche si sono svolte in grande sinergia con le persone del posto e le associazioni. Fortunatamente l’uomo è in buona forma fisica e ha potuto riabbracciare i suoi cari.