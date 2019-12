Lotta alla droga: giro di vite dei carabinieri di Avellino Un giovane denunciato per spaccio e e cinque segnalati come assuntori

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal comando provinciale carabinieri di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

L’attività condotta da Carabinieri in divisa, coadiuvati da colleghi in borghese e spesso eseguita unitamente ad unità cinofila, è mirata a dissuadere dall’uso di droghe: quotidianamente vengono anche effettuati mirati servizi di osservazione sia all’esterno che all’interno delle aree scolastiche di vari istituti ubicati in provincia.

In tale contesto, i militari della Compagnia di Avellino negli ultimi giorni hanno eseguito numerose perquisizioni in tutto il territorio, soprattutto nelle varie ville comunali, luogo di aggregazione di molti giovani.

In particolare, l’attività condotta dai Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo ha portato al deferimento in stato di libertà di un 25enne della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di spaccio di sostanza stupefacente.

Sono stati invece segnalati alle competenti Autorità Amministrative ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90:

Due ventenni di Pomigliano d’Arco, che, fermati a Mercogliano dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, all’esito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di circa tre grammi di marijuana.

Un trentenne di Forino, sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo a fumare uno spinello: la successiva perquisizione permetteva ai militari operanti di rinvenire nella sua abitazione una decina di pezzetti di hashish;

Una coppia di Cervinara che, individuata quale possibile obiettivo d’interesse nella lotta alla droga, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri della locale Stazione, è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish occultata nel comodino della loro camera da letto. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.