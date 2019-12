Incidente auto-moto in via Nazionale: 3 feriti al Moscati Due donne e un centauro al pronto soccorso dopo l'impatto a Torrette di Mercogliano

E' di tre persone ferite il bilancio dell'incidente avvenuto oggi in via Nazionale, a Torrette di Mercogliano. Da accertare la dinamica del sinistro, che ha visto coinvolte un'autovettura e una moto. A bordo della Fiat 600 viaggiavano due donne, rimaste entrambe ferite, e medicate al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino di contrada Amoretta, in codice giallo. La donna, alla guida della vettura, con la passeggera si è subito fermata per prestare soccorso al centauro caduto rovinosamente dal mezzo. Risultano più serie le condizioni del motociclista, rimasto ferito e soccorso dai sanitari del 118, arrivati tempestivamente sul luogo dell'incidente. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso nel pronto soccorso del Moscati, dove è stato prontamente visitato medicato. Le sue condizioni appaiono serie. E' stato sottoposto ad una serie di esami strumentali, per stabilire con certezza il suo quadro clinico. Nelle prossime ore potrà essere stabilità l'entità delle ferite riportate. Intanto indagano le forze dell'ordine arrivate sul posto per accertare la dinamica dell'impatto ed eventuali responsabilità.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia della Questura dI Avellino. A loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Disagi per la circolazione lungo l'arteria che collega Avellino con Mercogliano e il casello autostradale Avellino Ovest.