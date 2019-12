Incidente tra pullman Air e auto in A16,paura tra i passeggeri Panico a bordo del bus diretto ad Avellino

Incidente in A16, paura sul pullman dell'Air, sulla tratta Napoli-Avellino. Stamane, per cause da accertare un mezzo dell'azienda irpina trasporti diretto ad Avellino, partito da Napoli, e' stato coinvolto in un incidente, poco dopo aver superato il casello, nel territorio di Pomigliano d'Arco. L'incidente ha visto coinvolto il bus e un'auto. La autovettura si e' ribaltata più volte riducendosi ad un groviglio di lamiere, da cui miracolosamente è uscita la persona alle guida illesa. Per lei solo lievi ferite. Panico a bordo del pullman per la collisione, ma nessun ferito. Tanti i passaggeri sotto choc per il sinistro, che ha rischiato di avere conseguenze ben più gravi.