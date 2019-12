Finisce contro un camion a tutta velocità Monteforte Irpino. Giovane finisce in ospedale

Incidente la notte scorsa lungo la strada Nazionale Torrette. Un’auto è finita contro un camion in sosta. L’urto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Avellino che hanno avviato tutti i rilievi. Alla guida della vettura un giovane che è stato trasportato in ospedale. Fortunatamente per lui solo qualche contusione e ferite guaribili in pochi giorni. Bisognerà accertare naturalmente l’esatta dinamica del sinistro. Il giovane non si è accorto della presenza del camion parcheggiato lungo la carreggiata ed è finito contro a tutta velocità, senza nemmeno una frenata. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Monteforte Irpino.