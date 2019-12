Frigento, giallo Belvedere: spunta un testimone L'uomo sarebbe stato visto lungo la strada statale 303 dal farmacista del paese

Sarebbe stato visto dal farmacista del paese Vittorio Pelosi tra il 27 e 28 novembre, lungo la strada statale 303, tra le pale eoliche, Luigi Belvedere, il 68enne di cui non si hanno più notizie da oltre un mese.

Ed è proprio qui che si sono concentrate le ultime ricerche, grazie al lavoro incessante e meticoloso del comandante della Polizia Locale Nunzio Morra, dei carabinieri e volontari della Pubblica Assistenza guidati dal presidente Sabino Gerardo Famiglietti.

Gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente la moglie dell'uomo, alla ricerca di indicazioni ed elementi utili. Al setaccio casolari e baracche nei pressi della sua abitazione ma senza esito alcuno. Si continua a brancolare nel buio e con poche forze e mezzi a disposizione, senza l'ausilio di cani, droni e squadre attrezzate di ricerca.

Ex inserviente in pensione, originario di Sant'Angelo dei Lombardi, ma residente a Frigento in località La Quarta, era uscito per una passeggiata alla frazione Pagliara e da allora non ha fatto mai più ritorno a casa. Sul posto una troupe della trasmissione Rai Chi l'ha visto? per la ricostruzione del caso.