Controlli nei frantoi, denunciati alla Procura i tre titolari Sono scattate anche sanzioni. I controlli della Forestale a Castel Baronia e Mirabella Eclano

I carabinieri della Stazione Forestale di Ariano Irpino, all’esito di controlli effettuati presso i frantoi oleari, eseguiti congiuntamente ai colleghi della Stazione Forestale di Castel Baronia e Mirabella Eclano, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento il titolare di un frantoio dove è stato riscontrato che le acque di vegetazione erano stoccate oltre i limiti temporali previsti dalla normativa rubricata. Oltre al deferimento, a carico dell'uomo è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.500 euro con attribuzione di prescrizioni ambientali e la sanzione amministrativa di 500 euro per mancata revisione degli strumenti di pesatura.

Sono state altresì elevate sanzioni amministrative a carico dei titolari di altri due frantoi dove è stata riscontrata la mancanza della revisione degli strumenti di pesatura. Per uno di loro è stata altresì contestata la sanzione amministrativa per lo spandimento di acque di vegetazione in difformità ai limiti di accettabilità.