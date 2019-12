Terremoto, si apre una crepa nel muro del tribunale In seguito al sisma dei giorni scorsi, la parete della Corte d'Assise

Anche il tribunale di Avellino ha subito danni in seguito alle scosse di terremoto dei giorni scorsi. Ieri mattina è stata delimitata l’area antistante la Corte d’Assise, perché è comparsa una grossa crepa. La grossa lesione parte dal soffitto e arriva fino a terra. Non si sa se ci sono danni strutturali o si tratta soltanto di lesione di intonaco. Intanto, nella giornata di ieri, insieme alle verifiche delle scuole, sono stati effettuati tutti i controlli ed è per questo che è stato deciso di delimitare l’area. Questa mattina è stata montata una impalcatura per provvedere immediatamente alla sistemazione della crepa. Sembrerebbe che non ci sia alcun pericolo per la pubblica sicurezza. Resta il fatto che il tribunale risulta essere una struttura fatiscente, con problemi strutturali seri. Più volte l'avvocatura ha lanciato appelli e indetto iniziative per lo stato in cui versa il palazzo di giustizia di piazza D'Armi. S'era pensato anche alla delocalizzazione, ma sono passati anni e ancora nulla è stato fatto.