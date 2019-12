Esercitazione in Prefettura con i piccoli studenti Con loro i vigili del fuoco e il cane Sasha

Questa mattina, presso il Palazzo di Governo di Avellino, Il Prefetto Paola Spena, e una rappresentanza dei Vigili del Fuoco di Avellino hanno incontrato gli alunni di alcune scuole della città, tra cui il 5° Circolo Palatucci , il 6° Circolo Perna-Dante, il 2° Circolo di via Roma ed il Convitto Pietro Colletta, per un momento di auguri in vista delle festività Natalizie. I Vigili del Fuoco, con un mezzo a sviluppo tridimensionale, hanno permesso ai piccoli studenti irpini di addobbare l’albero, per la loro gioia. Presente anche Sasha, il cane Pompiere del Comando di Avellino.