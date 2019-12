Strage bus, dopo i viadotti inchiesta sulle gallerie Il procuratore Cantelmo ha avanzato una richiesta di esibizione e consegna della documentazione

Dopo i viadotti la procura della repubblica di Avellino ha aperto un'inchiesta sulle gallerie dell'autostrada Napoli-Bari. Si profila, dunque, un nuovo filone d'indagine che punta a verificare la sicurezza all'interno delle gallerie, a cominciare dal tunnel situato all'altezza del comune di Montemiletto dell'A/16.

Il procuratore Rosario Cantelmo ha avanzato una richiesta di esibizione e consegna della documentazione relativa alla galleria presso il ministero dei Trasporti. Stando a quanto trapelato, secondo gli inquirenti, ci sarebbero delle “gallerie non a norma, in quanto sprovviste di dotazioni impiantistiche minime prescritte per legge con conseguenti pregiudizi alla sicurezza della circolazione dei veicoli”. Secondo la Procura non ci sarebbero stati finora idonei interventi da parte di Autostrade per l'Italia.