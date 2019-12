Processo Aias, fatture false: sette a processo Il dibattimento prenderà il via il 13 maggio 2020

Sarà processato l’ex presidente dell’Aias Gerardo Bilotta e altre sei persone. Oggi il giudice per le udienze preliminari del tribiunale di Avellino lo ha rinviato a giudizio perché accusato di truffa ai danni dello Stato per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il dibattimento per i sette, già indagati per il processo principale relativo all’Aias, comincerà il 13 maggio 2020, davanti al giudice del tribunale di Avellino, Pierpaolo Calabrese.

L’accusa per questo nuovo filone di indagine contesta le fatture relative agli anni 2013-2015.

Ricordiamo che l’inchiesta principale sulla Onlus avviata nel 2017 puntava sui movimenti di denaro relativi a 27 bonifici di 15.700,00 euro sul conto corrente della società CMA Group s.r.l., 5 bonifici 144.332,00 sul conto corrente di CMA group e ben 13 bonifici in arrivo sul conto corrente della Hs soluzione s.r.l. per 342.547,00 euro, tutti provenienti dal conto corrente Aias Avellino Onlus. Ma non solo secondo l’accusa l’Aias percepiva finanziamenti regionali nonostante non fosse abilitata.