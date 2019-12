Pirat nel reparto pediatria del Frangipane All’interno della sala giochi la dimostrazione pratica del cane-carabiniere

Continuano le visite in occasione del natale nei reparti di pediatri degli ospedali. Questa mattina i militari della compagnia carabinieri di Ariano Irpino, con un’unità cinofila del Nucleo di Sarno, ha fatto visita al Reparto Pediatria dell’Ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino.

L’attività, voluta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Massimo Cagnazzo, con il naturale favore del Direttore Generale dell’Asl di Avellino Dott.ssa Maria Morgante, è stata resa possibile con la disponibilità del Direttore dell’Ospedale Alfonso Fortunato e della responsabile del Reparto di Pediatria Maria Patrizia Tedesco.

Protagonista della giornata “Pirat”, un bellissimo pastore tedesco di 7 anni, che è stato tanto efficiente nell’effettuare le simulazioni delle ricerche quanto paziente nell’accettare di buon grado le coccole che i bambini gli hanno rivolto.

In un clima di entusiasmo e buon umore, all’interno della sala giochi è avvenuta una dimostrazione pratica di come il cane-carabiniere svolge le ricerche su pacchi e valige per rinvenire sostanze stupefacenti.

Oltre al suo infallibile fiuto, che tante volte è risultato prezioso alleato dei Carabinieri irpini, i presenti hanno avuto modo di notare anche la straordinaria sinergia con il carabiniere conduttore. Una bella giornata insomma, inquadrata nell’ambito delle iniziative sociali dell’Arma di Avellino volte ad avvicinare sempre di più i cittadini alla Benemerita ed accorciare le distanze tra la società ed i rappresentanti della legge, che ha alleviato la costretta permanenza nella struttura sanitaria dei bambini e dei loro familiari, proprio in questi giorni che precedono le festività natalizie.

A conclusione, dopo l’immancabile foto ricordo e un gradevole buffet, i giovani ospiti della struttura e le loro famiglie hanno ricevuto gli auguri e sono stati omaggiati di gadgets dell’Arma.