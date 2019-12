Avellino, furti nelle ville: i video choc dei ladri in azione I cittadini esasperati si sono armati e hanno organizzato ronde

I furti nelle ville di Avellino e della provincia sono diventati un incubo. Gli impianti di videosorveglianza sembrano non spaventare più i ladri, che entrano in azione nonostante le telecamere e nonostante gli allarmi.

Contro bande di tre, quattro malviventi che ti entrano in casa non c’è difesa passiva che tenga. I raid stanno aumentando senza freno. Da Contrada e Forino arrivano gli allarmi più inquietanti. E fioccano anche i video con i quali le vittime, in un tam tam della disperazione, si passano l’una con l’altra nella speranza di identificare i criminali che si sono introdotti nelle proprie abitazioni.

Ecco alcuni video choc che dimostrano come i malviventi (specializzati e professionisti) operino senza alcuna remora.

Visto che le forze dell’ordine appaiono completamente impreparate ad affrontare questa vera e propria emergenza sociale, decine di famiglie, con turni che partono dalle 18, si sono armate e stanno organizzando ronde per presidiare il territorio.

Ma c’è di più.

Hanno coinvolto i sindaci delle zone più martoriate e lunedì prossimo saranno in Provincia per chiedere l’intervento del presidente Biancardi coinvolgendo il Prefetto, affinché solleciti una risposta più adeguata in termini di tutela della sicurezza.