Valle Caudina sott'acqua: esondano fiumi, paura per le frane Dopo le forti piogge strade allagate e fiumi ingrossati

Ancora maltempo, ancora enormi problemi nel Sannio e sul versante irpino della Valle Caudina a testimoniare la fragilità di un territorio che ogni volta che piove fa paura.

I problemi maggiori a Cervinara: a quasi vent'anni dagli eventi nefasti che portarono alla morte di 6 persone con un'alluvione che brucia come una ferita aperta su quel territorio ancora sconvolto da quei fatti, fiumi e torrenti tornano a far paura.

Piove, in maniera abbondante certo, ma di pioggia si tratta e i fiumi straripano, i torrenti si ingrossano: intere strade di collegamento devono essere chiuse per allagamenti e la Protezione Civile si mobilita per evitare il peggio. Si guarda con paura ai fiumi, l'Isclero è esondato in zona Asi, ai torrenti, come il Torrente Caudino pieno a dismisura, e soprattutto a quei valloni che in passato si sono rivelati pericolosissimi. Attenzione alta dunque, col coc, convocato dal sindaco Filuccio Tangredi che dovrà monitorare le condizioni di corsi d'acqua e torrenti e valloni anche in vista di previsioni che non lasciano presagire nulla di buono.

E anche a Montesarchio la situazione è preoccupante: allagamenti in zona Pontecani – Badia, area misto residenziale – industriale del paese, e soprattutto al torrente Tesa, ingrossato a dismisura in alcune zone in prossimità del centro abitato. Annullate in questo caso le manifestazioni natalizie e il sindaco Damiano ha invitato alla massima prudenza i cittadini.

Monitorati i corsi d'acqua in tutta la Valle, anche a Rotondi, dove l'Isclero è molto ingrossato.

Terrore anche a Forino, dove il fango invade addirittura un'abitazione, e anche a Bellizzi una frana ha creato problemi.

A Pannarano è venuta giù una strada, quella che dal paese caudino conduce a Tufara Valle e dunque sulla statale Appia.

A Benevento si gonfia il Calore, e anche in questo caso il sindaco Mastella invita all'attenzione ma anche a non alimentare allarmismi.

Intanto il meteo non aiuta: anche nelle prossime ore e domani sono previste abbondanti piogge, con l'allerta meteo arancione prorogato fino a domani.