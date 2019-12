Giornata campale per i caschi rossi, decine di interventi Una quarantina quelli in corso di esecuzione

Giornata campale quella di oggi per i Vigili del Fuoco di Avellino. Infatti l'intera provincia è stata oggetto di violenti nubifragi e forti venti. Decine le richieste d'intervento che sono giunte presso la sala operativa del Comando di via Zigarelli, soprattutto riguardanti caduta di alberi e rami sulla sede stradale, tegole e comignoli pericolanti e molti allagamenti. Le zone maggiormente colpite sono Forino alla frazione Celzi, dove in alcuni casi si è dovuto evacuare delle famiglie dalle loro abitazioni; e a Cervinara, dove l'esondazione del fiume Iscaro ha provocato allagamenti di strade e campagne. A Forino sta operando la squadra del distaccamento di Montella, mentre a Cervinara sono presenti due squadre tra cui il nucleo Soccorso Acquatico dei Vigili del Fuoco. Al momento sono più di trenta gli interventi effettuati e più di quaranta in corso di espletamento.