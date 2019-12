Emergenza maltempo, prefetto convoca centro soccorsi Tutte le fore dell'ordine riunite in Prefettura per oordinare le attività

In considerazione delle intense precipitazioni piovose che stanno interessando la Provincia di Avellino da sabato 21 dicembre scorso, il Prefetto Paola Spena ha disposto la convocazione del Centro Coordinamento Soccorsi al fine di coordinare le attività emergenziali nei Comuni dove diffusi allagamenti e colate di fango hanno comportato l’evacuazione della popolazione residente in prossimità di corsi d’acqua e di zone a rischio. Sono presenti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, della Regione Campania, della Provincia, dell’ANAS, dell’ENEL e della Croce Rossa Italiana. Il Centro Coordinamento Soccorsi segue ininterrottamente l’evolversi della situazione ed è in continuo contatto con i comuni, con i presidi locali delle Forze di Polizia e con gli enti gestori dei servizi.