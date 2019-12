Vento e tegole pericolanti: intervento dei Vigili del Fuoco Partita intanto la verifica degli alberi a rischio crollo a partire dal Piano di Zona

Una parabola si stacca e finisce contro un'edicola votiva tra via Parzanese e via XXV Aprile, insegne stradali e cartelloni pubblicitari abbattuti lungo la statale 90 delle Puglie, alberi in caduta libera e tegole pericolanti. Ed è proprio quest'ultima l'emergenza sulla quale sono attivamente impegnati in diverse zone i Vigili del Fuoco del distaccamento Grottaminarda. L'ultimo intervento in località Cardito, stamane, di fronte all'ingresso di Rione Cappelluzzo.

Intanto è partita la verifica degli alberi a rischio crollo a partire dal Piano di Zona, dove sabato scorso si è sfiorata davvero una tragedia. Il caso ha voluto che nel giorno della caduta del pesante albero, la scuola materna ed elementare Gabriele Grasso fosse chiusa in occasione delle festività natalizie. Un piazzale solitamente occupato dalle auto dei genitori dei piccoli alunni, fortunatamente sgombro.