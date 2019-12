Celzi sott'acqua, l'ira degli sfollati e la frana che fa paura Una storia che si ripete ciclicamente da 40 anni

Dalla strada provinciale che sovrasta la piana allagata di Celzi è ben visibile la ferita della montagna sulla strada che collega Forino a Bracigliano. La frana fa ancora paura, l'abitazione immediatamente al di sotto del costone è stata evacuata sabato pomeriggio quando la montagna è venuta giù.

“Solo per un puro caso non si è verificata una tragedia e non ci è scappato il morto. Ora ci auguriamo che mettano al più presto in sicurezza la montagna”.

Intanto la frazione Celzi, ancora una volta, è stata sommersa dall'acqua, strade chiuse e campi allagati anche nelle contrade più rurali. Le persone sono costrette ad entrare e uscire dalle loro case con gli stivali, qualcuno la propria casa non può neanche più raggiungerla, anche i più semplici gesti quotidiani sono resi difficili dai disagi che periodicamente si ripetono con le eccezionali ondate di maltempo.

Dopo quelli di novembre nel weekend si sono vissuti altri giorni di paura e angoscia. “Sono 40 anni che viviamo questo dramma, ciclicamente si ripete. Abbiamo subito danni alle strutture delle case, c'è un clima di paura, neanche la notte si riesce a riposare tranquilli, viviamo sempre sull'allerta”.