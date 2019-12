Allarme furti nel Serinese, più pattuglie in strada Questa mattina riunione con i sindaci in Prefettura

Una task force contro l'escalation di furti nel Serinese e nel Montorese. E' quanto emerso dalla riunione di questa mattina in Prefettura con i sindaci di Aiello del Sabato, Cesinali, Contrada, Forino, Serino, Santo Stefano del Sole, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino. Non viene risparmiato nessuno, soprattutto le contrade più isolate tanto nelle ore diurne quanto in quelle notturne. Saranno assicurate più pattuglie in strada e laddove è possibile verrà potenziamento il circuito della videosorveglianza in attesa che dal 2020 verrà istituita la Compagnia Carabinieri a Solofra. “Le popolazioni stanno vivendo quasi un incubo con questi continui furti – ha dichiarato al termine della riunione con Paola spena e i rappresentanti delle Forze dell'ordine Ernesto Urciuoli, primo cittadino di Aiello del Sabato. La maggiore preoccupazione è che i ladri entrino in casa anche in pieno giorno. Chiediamo un maggior controllo del territorio con maggiori presidi in attesa di rinforzi nell'organico delle Forze dell'ordine".