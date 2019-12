Scontro violento tra 2 auto ai semafori di via Roma: 3 feriti L'incidente causato da una precedenza mancata. L'impianto semaforico guasto

Ancora un incidente all'incrocio tra via Roma, via Dorso. Due le auto che si sono scontrate in maniera violenta. Al momento dell'imoatto l'impianto semaforico era guasto, lampeggiante. E, probabilmente, l'incidente è avvenuto per problemi di precedenza. Due le auto che si sono scontrate, una Fiat Idea e una Alfa Romeo. Alla guida della Idea una ragazza che dopo l'impatto è finita contro il palo dell'illuminazione, nell'altra auto viaggiavano due persone. Tre le ambulanze sul posto. In una vettura è stato necessario tagliare le lamiere per estrarre i feriti. Tutti sono stati trasportati in ospedale. Due di loro sono arrivati con un codice giallo.

Sul posto la polizia che ha avviato i rilievi dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.