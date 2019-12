Frane, caduta massi e alberi pericolanti: altra giornata nera Diversi gli allagamenti e i cedimenti stradali

Anche oggi una giornata di lavoro intensa per i Vigili del Fuoco impegnati sull'emergenza maltempo. Sono stati circa 40 gli interventi effettuati, ancora a San Martino Valle Caudina dove ha operato la sezione operativa del Comando di Bari, e una squadra di Avellino, e sempre anche a Celzi di Forino dove ha operato una squadra di Avellino. Diverse le frane e i cedimenti stradali tra cui la SP27 nel comune di Forino, ad Atripalda sulla strada che porta ai Feudi di San Gregorio e a Pratola Serra per la caduta di massi sulla carreggiata. Anche oggi non sono mancati interventi per allagamenti e alberi pericolanti.