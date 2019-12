Tragedia di Natale, muore a 31 anni. Dramma a Castelfranci Il giovane è stato trovato privo di vita in casa sua. Choc in paese

di Gianni Vigoroso e Simonetta Ieppariello

Dramma di Natale in provincia di Avellino. Nel comune di Castelfranci un giovane di 31 anni è stato trovato morto. I familiari lo hanno trovato privo di vita nella sua stanza e hanno subito chiesto aiuto.

Sul posto sono intervenuti, intorno alle ore 19, i Carabinieri della compagnia di Montella e sanitari del 118. Inutili i soccorsi di medici e infermieri del pronto intervento, arrivati tempestivamente nella casa del giovane. Inutile ogni manovra di soccorso. Per il 31enne non c'è stato nulla da fare. Il medico legale arrivato sul posto ha constatato il decesso del 31enne. Nessun segno di violenza sul corpo. A stroncare il giovanissimo potrebbe essere stato un malore fulminante.

La salma, come da procedura, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, per eseguire gli esami di rito e stabilire con esattezza le cause del decesso. La notizia si è rapidamente diffusa in paese. Comunità sotto choc.

Sconforto in paese, dove ogni famiglia durante la celebrazione della festa è stata informata del tragico lutto e si è stretta intorno ai familiari e parenti del ragazzo in questo momento di enorme dolore e profonda tragedia. Sarà il medico legale a stabilire con esattezza le cause del tragico decesso, avvenuto nel giorno del Natale.