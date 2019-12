Ladri in azione durante il cenone, Vigilia di paura a Bellizzi Attesa del Santo Natale al cardiopalma. E' intervenuta la polizia

Nemmeno il Santo Natale ha frenato i ladri. La zona di Bellizzi ormai è sotto assedio. Malviventi senza alcuno scrupolo, continuano a svaligiare le abitazioni, anche con le persone all’interno. Nel giorno della vigilia, durante il cenone del 24 dicembre, una famiglia stava tranquillamente cenando, quando improvvisamente ha avvertito dei rumori al piano inferiore.

Subito è scattato l’allarme. L’intera famiglia si è allarmata ed è andata a vedere cosa stesse accadendo. Contemporaneamente è scattato un passaparola su WhatsApp della sospetta presenza dei ladri e qualcun altro ha avvertito la polizia. L’intero quartiere si è riversato in strada, con l’intenzione di bloccare i ladri. I residenti sono riusciti a individuare due persone che, di corsa sono salite in una macchina, una utilitaria nera, parcheggiata lungo la strada e sono scappate via. All’arrivo della polizia i due erano già fuggiti, ma i residenti sono riusciti a prendere il numero di targa della vettura.

Intanto, la presenza dei ladri a Bellizzi e in altre zone della provincia continua a essere forte. Il fenomeno non si arresta, nonostante la presenza maggiore delle forze dell’ordine sul territorio.