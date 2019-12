Bimbo di 4 anni precipita in un pozzo: è salvo Paura nella Valle del Cervaro

Si grida al miracolo nella Valle del Cervaro, a Bovino, piccolo comune del foggiano al confine con l'Irpinia, dove un bimbo di quattro anni, per cause accidentali, è precipitato in un pozzo. Deve la vita ai Vigili del Fuoco di Foggia che si sono calati per recuperarlo. E' successo nel primo pomeriggio in via Martiri di Marzabotto, alla periferia del paese. Si tratta di un pozzo di recupero di acque piovane della profondità di circa 4 metri. Sul posto i carabinieri e una squadra dei caschi rossi del comando provinciale di Foggia. Fortunatamente il piccolo, che è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti, non ha riportato alcuna conseguenza, ma solo tanto spavento.