Monteforte, fiamme alla facciata di un negozio di casalinghi E' successo intorno alle 22, in via Nazionale ad Alvanella

I vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le 22 di ieri sera, sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Nazionale, in località Alvanella, per un incendio che ha interessato un esercizio commerciale del posto. Il pronto intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della struttura. Non si segnalano persone ferite, tranne un comprensibile spavento tra i residenti. Perché il negozio di casalinghi è situato al piano terra di un palazzo. La natura del rogo è ancora da accertare, ma si segue la pista dolosa.

Sul posto sono arrivati anche i carabineiri della stazione di Monteforte Irpino, insieme a quelli di Baiano che hanno avviato le indagini. Il negozio era stato inaugurato solo pochi mesi fa. I proprietari giunti immediatamente sul posto sono stati ascoltati dai militari. Hanno dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o intimidazioni. L'episodio resta un fatto inquientante, considerando che negli ultimi giorni sono stati già due i negozi incendiati. Due ad Atripalda.