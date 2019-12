Incidente ad Avellino, auto si ribalta: paura in via Volpe Il sinistro, i soccorsi

Sono in corso di accertamento le cause del sinistro avvenuto in serata ad Avellino. In via Volpe, incrocio con via Bellabona, una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata. Sul posto i vigili del fuoco e vigili urbani. Interventi rapidi e concitati per l'incidente avvenuto nell'ora di punta del traffico del sabato sera. Circolazione interrotta nel tratto che collega a via Carducci. (foto repertorio, ndr)