"Usa la testa, non rovinarti la festa": l'Arma contro i botti Anche quest'anno la campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri verso il Capodanno

Con l'approssimarsi della notte di San Silvestro torna la campagna di prevenzione dell'Arma dei Carabinieri contro i botti illegali. “Usa la testa, non rovinarti la festa” è il titolo della campagna di sensibilizzazione di quest'anno rivolta soprattutto ai più giovani per educarli al corretto uso dei fuochi pirotecnici per evitare tragedie. Negli anni la cultura della prevenzione è sensibilmente cresciuta ma l'opera di dissuasione dai botti pericolosi non è mai troppa perchè anche quest'anno il campionario dei botti illegali è purtroppo ricchssimo.