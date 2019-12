Ingoia batterie, lamette e tagliaunghie: detenuto in ospedale I medici del Frangipane ordinano il ricovero, ma lui si oppone, lo rifiuta e torna in carcere

Ha ingoiato tre batterie, una lametta e un tagliaunghie. Ennesimo gesto di protesta all'interno del carcere di Ariano Irpino, questa volta da parte di un detenuto extracomunitario.

L'uomo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. Aveva ferite da taglio in varie parti del corpo. I medici del pronto soccorso, intervenuti con la massima urgenza, hanno disposto il ricovero del 35enne, che però egli ha rifiutato, chiedendo di tornare in cella.

Nell'agosto scorso un altro detenuto, era rimasto gravemente ustionato nella sua cella in preda ad un raptus. Voleva incendiarla, ma qualcosa forse non ha funzionò e rischiò di morire. Il 24 enne originario di Napoli giunse in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Fu un agente coraggioso a lanciarsi tra fiamme e fumo in quell'inferno per strapparlo alla morte.