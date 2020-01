Avellino, bus tampona auto: tre donne ferite Le donne sono state trasportate presso l'ospedale Moscati

Un autobus di linea di Avellino, in viaggio sull'autostrada A16, per cause in corso di accertamento, ha tamponato una utilitaria che lo precedeva in corsia. L'impatto è stato violento e gli occupanti il veicolo, tre donne, hanno riportato traumi. Immediatamente soccorse, le tre sono state accompagnate presso il pronto soccorso della città ospedaliera di contrada Amoretta, ad Avellino, dove sonbo state refertate.

Sulla dinamica dell'incidente sono all'opera gli agenti della sezione della polizia stradale di Avellino ovest.

A quanto si apprende, l'incidente è avvenuto poco dopo le ore 10, all'altezza del chilometro 63 nel tratto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli.

Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Non si sono registrati rallentamenti al traffico.

In aggiornamento