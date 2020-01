Monteforte. Auto contro muro: muore una donna L'incidente è accaduto intorno a mezzogiorno

Auto contro un muro, muore un'anziana donna. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno lungo la Nazionale che da Monteforte conduce a Mugnano del Cardinale. Non si conoscono ancora le cause dell'iincidente, sul posto ancora i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Baiano insieme a quelli della stazione di Monteforte Irpino. Dai primi accertamenti pare che non ci siano segni di frenata. Con molta probabilità la donna, di 70 anni, ha avvertito un malore prima di schiantarsi contro il muro.

In aggiornamento