Ztl al Duomo, da oggi si parte: commercianti infuriati Da oggi parte il dispositivo del traffico controllato

E’ partita da oggi la Ztl nella zona Duomo ad Avellino. Da oggi chiunque attraverserà il varco senza il permesso, sarà multato di 100 euro. Il provvedimento risale al marzo 2017, ed è stato attivato in seguito ad una petizione dei residenti della zona che lamentavano del parcheggio selvaggio e passaggio auto incontrollato. Ed è così che il comandante della polizia municipale Michele Arvonio ha adottato immediatamente il provvedimento.

Naturalmente, la ztl ha dato un altro duro colpo ai commercianti della zona che lamentano un calo notevole. «Il centro storico è ormai morto - dicono - già molti commercianti hanno chiuso le attività- e con questa ztl hanno finito di distruggerci. L’amministrazione ci ha dimenticati».

Gli stessi residenti che un tempo hanno avviato la petizione ora dicono che la ztl in realtà mette in difficoltà anche loro. «Non possiamo ospitare parenti e amici - non possono parcheggiare sotto casa - è limitativo». Inoltre, anche il Duomo ne risente con le celebrazioni di matrimoni e funerali.