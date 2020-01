Auto in fiamme ad Atripalda, si indaga In azione i vigili del fuoco

Alle 6:15 di questa mattina i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Atripalda, in contrada Alvanite, per un incendio che ha interessato un'autovettura. Spente le fiamme, il veicolo è stato messo in sicurezza.