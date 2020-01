Avellino, parto tragico in clinica: muore uno dei gemellini La tragedia del 31 dicembre alla clinica Malzoni. La coppia di Avellino pronta alla denuncia

Neonato morto in sala parto. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio del 31 dicembre scorso alla clinica Malzoni di Avellino. Una giovane coppia di Avellino, il giorno prima, si è recata presso la struttura sanitaria di viale Italia per un controllo dovuto a dei dolori avvertiti dalla giovane partoriente. In effetti la donna, in attesa di due gemellini, aveva in programma il parto cesareo proprio per il giorno di San Silvestro, presso la Malzoni. Ad ogni modo il 30 dicembre la donna è stata sottoposta a tutti gli esami clinici che si effettuano in questi casi: una ecografia, un tracciato e una visita ginecologica.

Tutto bene. Gli esami non hanno riscontrato alcuna anomalia. Fino a quando la giovane è entrata in sala parto ed è stata sottoposta all’intervento del cesareo. Solo allora i medici le hanno comunicato che uno dei due piccoli (il maschietto) che aveva in grembo era nato senza vita, mentre la femminuccia stava bene. Lo choc è stato fortissimo. I familiari che attendevano il lieto evento nei corridoi della clinica hanno immediatamente chiesto spiegazioni ai medici.

I camici bianchi hanno chiarito che hanno seguito tutte le procedure sanitarie e mediche e che il neonato quando è venuto alla luce già era morto. Ora i genitori distrutti dal dolore sono pronti a presentare una denuncia alla magistratura perché ritengono che ci sia stata negligenza medica.

Naturalmente sarà la stessa magistratura a chiarire le cause del decesso del neonato. I medici si dicono pronti a fornire qualsiasi chiarimento.

