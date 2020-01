Scontro al semaforo: paura ma per fortuna nessun ferito Ariano, coinvolte due auto. Dinamica al vaglio della Polizia Municipale

Paura all'incrocio semaforico di via Maddalena, ad Ariano Irpino, lungo la statale 90 delle puglie per uno scontro in cui sono rimaste coinvolte una Lancia Y guidata da una donna e una Fiat 600 condotta da un giovane. Nessuno dei conducenti ha riportato fortunatamente conseguenze ma solo tanto spavento. Il traffico, considerata l'ora di punta, ha subito ulteriori rallentamenti. Due le pattuglie della Polizia Municipale impegnate nei rilievi e a dirigere il traffico che in parte ha avuto fortunatamente uno sbocco verso Rione San Pietro in entrambe le direzioni.