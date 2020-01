Cane disperso per i botti di Capodanno, ritrovato dalla Gadit E' stato ritrovato in zona Pennini

La Gadit Avellino (Guardie Ambientali D’Italia) ritrova un meticcio che si era allontanato dalla zona Pennini per il rumore dei botti di capodanno. La notizia arriva direttamente dal presidente Comunale e Provinciale Antonio Pepe, attraverso un comunicato stampa. Di fatto nelle prime ore della mattina nei primi giorni dell’anno, è arrivata alla Gadit Avellino una richiesta di aiuto, da parte di un cittadino che non riusciva più a trovare il suo cane meticcio di due anni, probabilmente si era allontanato durante la notte a causa dei botti sparati per festeggiare il nuovo anno.

La Gadit ha predisposto, con non poca facilità, due equipaggi con autovetture 4x4 in quanto per poter pattugliare la vasta zona dei Pennini ad Avellino servivano più persone. Iniziando più celermente possibile le ricerche in quanto in queste situazioni, l’animale poteva essere ferito per vari motivi o impigliantosi in qualche recinzione, oppure poteva essere stato investito da qualche macchina.

Dopo alcune ore di ricerca l’equipaggio è riuscito a ritrovare il povero cagnolino ancora impaurito in una zona interna di campagna, impossibile accedervi con veicoli ma solo a piedi, non tanto distante dalla propria abitazione, zona che era stata soggetta a potatura di alberi e ancora presentava legna per terra e sotto a dei tronchi accatastati aveva trovato rifugio. Le Guardie Zoofile della Gadit Avellino sono riusciti a recuperare il povero cagnolino e lo hanno affidato alle cure del proprio padrone. Il Presidente della Gadit Avellino tiene a ringraziare tutti i suoi volontari che anche in questi giorni di festa si sono resi subito disponibili.