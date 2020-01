Gemellino morto, c'è la denuncia: carabinieri in clinica Pronti gli avvisi di garanzia. Nei prossimi giorni il magistrato disporrà l'autopsia

E’ stata formalizzata la denuncia da parte dei genitori del neonato venuto alla luce senza vita il giorno di Santo Stefano alla clinica di Malzoni di Avellino. I carabinieri della compagnia di Avellino hanno già acquisito una serie di documentazione presso la clinica di Viale Italia.

E’ stata informata la magistratura che ha aperto un fascicolo e a breve incaricherà il medico legale per eseguire l’autopsia sul corpo del piccolo gemellino nato già morto. Non solo. Come atto dovuto il magistrato dovrà emettere gli avvisi di garanzia nei confronti di coloro che sono stati in contatto con la giovane madre.

La tragedia ha colpito una famiglia di Avellino, una giovane coppia. Lei in attesa di due gemelli, un maschio e una femmina.

La giovane partoriente aveva già programmato il giorno del cesareo, fissato proprio per il 31 dicembre. Ma il giorno precedente aveva avvertito un malore e si è recata in clinica per accertarsi che tutto procedesse per il meglio. I medici l’hanno sottoposta a tutti gli esami specifici, dai quali non è emersa alcuna anomalia. La donna è andata a casa ed è ritornata come da programmi il giorno seguente. La scoperta del figlio morto in grembo l’ha avuta soltanto al momento del parto, quando i medici le hanno praticato il taglio cesareo e hanno preso i neonati. La femminuccia stava bene, mentre il maschietto è uscito privo di vita, probabilmente soffocato dal cordone ombelicale. Tutti aspetti naturalmente che dovrà chiarire la magistratura che ha avviato un’indagine.