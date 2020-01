Incidente sulla Nazionale, donna ricoverata in ospedale Lo schianto poco dopo le 15:30

Ennesimo incidente sulla Nazionale nel territorio di Monteforte Irpino. Due le autovetture rimaste coinvolte nel sinistro avvenuto poco dopo le 15.30. Ad avere la peggio una donna di 51 anni che è stata ricoverata in codice rosso all'Ospedale Moscati di Avellino, mentre altre due persone sono state medicate sul posto dagli operatori del 118. Sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e le vetture incidentate. La 51ennne, di Monteforte, a seguito dell'impatto estremamente violento, è stata sbalzata fuori dall'auto sbattendo la testa contro un muro. La donna è cosciente, politraumatizzata, ma non verserebbe in pericolo di vita.