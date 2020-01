Abitazione divorata dalle fiamme, in salvo tre donne I vigili del fuoco sono intervenuti con non poche difficoltà

Nella tarda serata di ieri le squadre dei Vigili del Fuoco di Bisaccia e Lioni sono intervenute a Calitri, in via Nicolaus, per un incendio che ha interessato un'abitazione. Una struttura di due piani fuori terra, nel centro storico, quindi non facilmente raggiungibile. Le fiamme sono state spente con non poche difficoltà, nessun problema, tranne un comprensibile spavento, per le tre donne presenti all'interno dello stabile.