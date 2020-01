Incidente domestico in via Corrado, anziana cade in casa Sul posto Vigili del Fuoco e 118

Incidente domestico poco dopo le 17.30 in via Sottotenente Corrado, nel centro di Avellino, strada che collega via Volpe e via Guarini, dove un'anziana è caduta nella sua abitazione. A dare l'allarme il figlio che ha chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco per soccorrere la donna. Sul posto, come da prassi, anche un'ambulanza del 118. Le operazioni dei caschi rossi sono tutt'ora in corso di svolgimento.

IN AGGIORNAMENTO