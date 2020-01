Gemellino morto in sala parto, nove persone indagate La Procura ha iscritto nel registro medici e infermieri. Affidato l'incarico per l'autopsia

Il pubblico Ministero Antonella Salvatore ha iscritto nel registro degli indagati 9 persone, indagate in relazione alla morte del neonato avvenuta il 31 dicembre 2019 presso la casa di cura Malzoni – Villa Platani di viale Italia ad Avellino.

La Procura di Avellino ha indagato (come atto dovuto) coloro che sono stati in contatto con la giovane madre, una 30enne di Avellino, che aveva in grembo due gemellini.

Le persone iscritte nel registro degli indagati, medici e infermieri che lavorano presso la clinica, rispondono del reato “omicidio colposo in concorso”.

Il pm Salvatore ha inoltre affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo del piccolo per accertare le cause della sua morte. L'accertamento tecnico irripetibile è stato affidato al medico legale Carmen Sementa, all'anatomopatologo Noè De Stefano e al ginecologo Giuseppe Botta. L'esame si terrà domani mattina presso l'ospedale Moscati.

Le parti offese, naturalmente sono i genitori dei gemellini, entrambi trentenni. La giovane partoriente aveva stabilito insieme al suo ginecologo la data del parto cesareo: il 31 dicembre.

Ma la ragazza il giorno precedente si è sentita male ed è corsa in clinica per accertamenti. E' stata sottoposta ai vari esami clinici dai quali non è emerso nulla di preoccupante. Ed è così che la giovane è tornata a casa per ritornare – come stabilito – il giorno seguente in clinica per il parto.

Solo quando ha partorito i medici le hanno comunicato che uno dei due gemellini (il maschietto) era nato già senza vita, mentre la femminuccia stava bene. Comprensibile lo choc dei genitori ma anche dei parenti che attendevano nei corridoi della clinica il lieto evento. Immediata è partita la denuncia ai carabinieri che sono arrivati in clinica per requisire tutti i documenti utili alle indagini.