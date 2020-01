Truffe alle assicurazione: arresti tra Napoli e Avellino Truffe anche al fondo di garanzia per le vittime della strada, il blitz della Polstrada

Cinquanta agenti della Polizia Stradale di Roma e Napoli sono impegnati, dalle prime ore di oggi, 8 gennaio, in una operazione della Polizia di Stato contro una organizzazione criminale dedita alle truffe ai danni delle compagnie assicurative e del fondo di garanzia per le vittime della strada. Documentati numerosi episodi di falsi incidenti, per i quali i componenti, tramite testimoni fittizi e perizie "aggiustate", erano riusciti a ottenere risarcimenti. Lo rende noto la Questura di Napoli, in una nota diramata alle prime ore del giorno alle varie testate regionali.

I poliziotti stanno eseguendo le misure cautelari, disposte dalla procura della Repubblica di Roma e arrivate al termine delle indagini, tra le province di Napoli ed Avellino. Gli agenti, nel corso delle indagini, hanno ricostruito l'organigramma della organizzazione, individuando i vertici e quelli che, a vari livelli, rendevano possibili le truffe fornendo il supporto necessario.