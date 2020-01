Incidente in A16: un morto carbonizzato. Code in autostrada In direzione Napoli forti rallentamenti, per lo scontro tra un'auto e un autocarro

E' di un morto carbonizzato il bilancio del tragico incidente avvenuto in autostrada questa mattina prima delle ore otto. L'impatto, violentissimo, è avvenuto intorno alle ore 7,45. Da accertare la dinamica del sinistro, che ha visto coinvolta un'auto, marca Pegeout, e un autocarro adibito al trasporto di bevande. Sul posto tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco e degli agenti della Polstrada Avellino Ovest, guidati dal comandante Renato Alfano. L'arrivo dei soccorsi e dei sanitari del 118 non ha potuto salvare la vita alla persona alla guida della automobile, rimasta gravemente ferita nell'impatto e morta carbonizzata nel rogo che si è scatenato nel veicolo a seguito dell'impatto con il grosso automezzo. I vigili del fuoco hanno sedato le fiamme e provveduto a consegnare il ferito ai sanitari. Tutto inutile. I medici e infermieri del servizio di soccorso altro non hanno potuto che constatare il decesso dell'automobilista. Da accertare l'identità della persona tragicamente morta nell'incidente. Dalla vettura, ridotta ad un groviglio fumante di lamiere, è stato estratto un cadavere, probabilmente di un giovane. Semplici ipotesi visto lo stato del corpo, devastato dalle fiamme e l'impossibilità di reperire dati dai documenti andati distrutti dal rogo. La vettura risulta intestata ad un 25enne di origini napoletane. Intanto si registrano lunghe code in direzione Napoli. L'impatto è avvenuto nel territorio di Tufino, subito dopo Baiano. Gli agenti della Polstrada hanno messo in sicurezza l'area per consentire con particolare cautela il decorso del traffico in A16. Come si evince dalla foto del sinistro i soccorsi sono stati particolarmente difficili e articolati per polstrada e caschi rossi. Sulla Napoli-Canosa tratto chiuso e 2 km di coda tra Tufino e Baiano, all'altezza del bivio con la A30 in direzione di Napoli.